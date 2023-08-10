При реставрации Великой Китайской стены нашли средневековую стелу

Средневековую стелу нашли при реставрации Великой Китайской стены
Стелу возрастом почти 500 лет нашли во время реконструкции Великой Китайской стены в провинции Хэбэй на севере Китая. Ее установили в 1569 году.
Стела изготовлена из белого мрамора, достигает 78 см в высоту, 48 см в ширину и 20 см в толщину. На ее поверхности сохранились надписи. Они гласят, что в XVI веке десять гражданских и военных чиновников во главе со знаменитым полководцем династии Мин Ци Цзигуаном руководили строительством оборонительных сооружений на участке Великой Китайской стены.
Ученые отметили хорошую сохранность стелы. На ней четко видны надписи с подробной информацией о дате завершения строительства, именах, родных городах, должностях и обязанностях должностных лиц, осуществлявших надзор за строительными работами.
Эксперты подтвердили, что содержание записей полностью соответствует историческим данным. Находка имеет большую ценность для изучения истории Великой Китайской стены в эпоху династии Мин (1368-1644).
Известно, что во времена династии Мин китайские солдаты во главе с Ци были размещены вдоль Великой Китайской стены, чтобы противостоять врагам с севера, сообщает Xinhua.
Ранее стало известно, что в Великой Китайской стене нашли более 100 потайных проходов. Их могли использовать разведчики и торговцы.