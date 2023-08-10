Samsung Galaxy S24 Ultra получит 50-мегапиксельный телеобъектив

Готовящийся к выпуску Samsung Galaxy S24 Ultra получит новый 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом. Тогда как в его предшественнике Galaxy S23 Ultra используется 10-мегапиксельный датчик.

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Согласно более ранним слухам, Samsung заменит объектив с 3-кратным зумом на 5-кратный. Но, согласно последней информации, текущий 3-кратный объектив будет сохранён. Тем не менее увеличенное разрешение сенсора может привести к более качественным зум-снимкам на уровнях 3-9x.

Кроме того, в основной камере будет использоваться датчик ISOCELL HP2 на 200 Мп вместе со сверхширокоугольным объективом на 12 Мп и перископическим объективом на 12 Мп с 10-кратным зумом (IMX 754+).

Для селфи производитель установит 12-мегапиксельный датчик. Что касается других характеристик, предположительно, Samsung Galaxy S24 Ultra будет заключён в титановый корпус, и получит SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3/Exynos 2400 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.