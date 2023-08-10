Windows XP научились запускать на еще не вышедшем гаджете Apple

Разработчики эмулятора UTM опубликовали в X (бывший Twitter) видео с демонстрацией запуска Windows XP на гарнитуре Vision Pro в виртуальной среде.

По словам разработчиков, они смогли запустить Windows XP в среде visionOS, однако им еще предстоит реализовать поддержку ввода. Поэтому пока в программе не предусмотрено возможности взаимодействия с запущенной в виртуальной среде Windows.

Сама гарнитура Vision Pro пока еще не поступила в продажу, однако разработчики visionOS смогли протестировать свою программу в эмуляторе, доступном авторам приложений для новой гарнитуры Apple.

UTM — это приложение для виртуализации, с помощью которого пользователи могут запускать Windows, Linux и даже macOS на iPhone, iPad или Mac. В AppStore невозможно скачать UTM, так как Apple запрещает публикацию приложений для виртуализации на iOS в своем магазине. Желающие протестировать Windows на своих iPhone могут воспользоваться альтернативными способами загрузки, такими как AltStore или TestFlight.