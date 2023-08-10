Xiaomi раскрыла дизайн планшета размером с ноутбук

Компания Xiaomi объявила о скором запуске своего флагманского планшета Pad 6 Max, который получит дисплей, сопоставимый с экраном ноутбука. Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo написал президент Xiaomi Group Лу Вейбинг.

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Из сообщений Вейбинга следует, что Xiaomi Pad 6 будет оснащен 14-дюймовым экраном с тонкими рамками по всему периметру. Опубликованный постер также демонстрирует дизайн планшета, который будет идентичен базовой модели Pad 6, представленной ранее. Среди внешних отличий двух версий значатся лишь размер экрана и дополнительная задняя камера в Pad 6 Max.

Согласно ранним утечкам, планшет предложит флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 и до 12 ГБ оперативной памяти, IPS-экран с разрешением 2,8К с частотой обновления 144 Гц и быструю зарядку мощностью 68 Вт.