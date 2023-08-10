Техноблогер проверил смартфон Samsung Z Fold 5 на прочность

Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything проверил, будет ли новый Samsung Z Fold 5 работать после попадания в него песка и насколько легко его разбить или поцарапать.

Оба экрана смартфона Samsung Z Fold 5 поцарапать довольно легко при помощи колюще-режущих предметов. Задняя панель при этом не царапается, как и камеры.

Эксперт YouTube-канала JerryRigEverything проверил также, как внутренний дисплей отреагирует на нагрев. Он нагрел этот экран при помощи зажигалки. В результате расплавилась совсем небольшая область, а экран продолжил работать.

JerryRigEverything

Далее ведущий выяснил, насколько хорошо защищён смартфон от пыли. Для этого он полностью обвалял Samsung Z Fold 5 в песке, и этот тест аппарат прошёл успешно.