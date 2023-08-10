Камеры Nothing Phone (2) сравнили с iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra

Эксперт YouTube-канала Versus выяснил, какой смартфон сегодня лучший по качеству фото и видео: Samsung Galaxy S23 Ultra, Nothing Phone (2) или iPhone 14 Pro.

Первым делом ведущий протестировал основную камеру смартфонов днём. Без портретного режима лучше справляется с фотографиями людей iPhone. Фото архитектуры лучше всего получаются на iPhone и Samsung. При плохом освещении лидирует Samsung.

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Широкоугольная камера, как ни странно, оказывается в целом лучше у Nothing Phone (2). И в этом он превзошёл флагманы Apple и Samsung.

Versus

Versus

Versus

Versus

Портретные снимки более удачными выходят на Samsung (17 баллов). На втором месте находится iPhone (14 баллов), на последнем - Nothing (9 баллов).

Versus

Versus

Versus

По зуму, естественно, победителем оказывается Samsung. Он даёт более чёткую картинку при приближении.

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Селфи-фото удачнее всего, по мнению ведущего, получаются на Samsung Galaxy S23 Ultra. Хотя он получает в целом по этому сценарию всего на 1 балл больше остальных: 6 баллов против 5 баллов у Nothing и iPhone.

Также макросъёмка лучше всего оказывается у iPhone и Samsung. У Nothing вообще нет такого модуля.

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Видеосъёмка на основную камеру в целом лучше у iPhone. Он получает в целом 14 баллов, тогда как Samsung - 12, Nothing Phone - 11. В то же время Samsung способен записывать видео даже в 8К в отличие от остальных смартфонов.

При съёмке видео в движении хуже остальных в плане стабилизации справляется Nothing. В замедленной съёмке лидирует Samsung, так как он может записывать видео при 960 FPS.

Вывод