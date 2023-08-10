ZTE представила недорогой смартфон Blade A73 с экраном 90 Гц

ZTE представила в Малайзии свой новейший смартфон Blade A73 5G. Это устройство является преемником Blade A72 5G, дебютировавшего в июне прошлого года. Отличительные особенности Blade A73 5G включают возможность подключения к сети 5G, дисплей HD+ с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор на 5000 мАч и внутреннее хранилище объёмом 128 ГБ.

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Характеристики

ZTE Blade A73 обладает 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (720×1600 пикселей), частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:9. Внутри смартфона установлен 6-нм 8-ядерный процессор UNISOC T760 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графический процессор Mali-G57 MP4. Объём ОЗУ составляет 4 ГБ. Также есть 4 ГБ виртуальной памяти и 128 ГБ внутренней памяти, с возможностью расширения microSD-картами до 1 ТБ.

На задней панели устройства имеется двойная основная камера:

главный сенсор на 50 Мп;

датчик глубины на 2 Мп.

Спереди установлена селфи-камера на 5 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Также стоит отметить поддержку 5G, 4G, Wi-Fi (2,4 ГГц/5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS, NFC, наличие порта USB-C и разъёма для наушников 3,5 мм. Работает устройство под управлением Android 13.

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