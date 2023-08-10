ВОЗ обнаружила новый подтип COVID-19

Коронавирус снова вызвал интерес у ВОЗ : организация обнаружила подтип Eris. Он активно распространяется в Великобритании и Индии. Наиболее распространенные симптомы нового штамма: насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле.

Впервые Eris был зарегистрирован 31 июля в Великобритании. Сейчас он второй по распространенности вариант коронавируса после арктура. Эпидемиологи считают, что он уже есть и в России, хотя официальных подтверждений этому пока нет.