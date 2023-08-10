Создан ИИ, облегчающий подбор комплектующих для ПК

Newegg представила новую функцию на своем сайте, которая использует искусственный интеллект для резюмирования пользовательских отзывов о комплектующих для ПК и другой техники.

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Она основана на технологии ChatGPT и находится во вкладке «Отзывы» на странице продукта. Пользователи могут увидеть список плюсов и минусов, а также краткое резюме, которое объединяет все ключевые моменты отзывов в короткий абзац.

Например, при проверке процессора Intel Core i9-13900K ИИ выделил плюсы, такие как «быстрая производительность» и «хорошо подходит для разгона», а также минус — «перегревается».