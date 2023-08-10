Создан ИИ, облегчающий подбор комплектующих для ПК
Newegg представила новую функцию на своем сайте, которая использует искусственный интеллект для резюмирования пользовательских отзывов о комплектующих для ПК и другой техники.
Она основана на технологии ChatGPT и находится во вкладке «Отзывы» на странице продукта. Пользователи могут увидеть список плюсов и минусов, а также краткое резюме, которое объединяет все ключевые моменты отзывов в короткий абзац.
Например, при проверке процессора Intel Core i9-13900K ИИ выделил плюсы, такие как «быстрая производительность» и «хорошо подходит для разгона», а также минус — «перегревается».
Сейчас эта функция доступна только на десктопной версии сайта Newegg, и для того чтобы ИИ-резюме появилось, продукт должен иметь определённое минимальное количество отзывов.