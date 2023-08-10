Инсайдер: iPhone 15 Pro получит втрое меньше ОЗУ, чем Android-смартфоны

Инсайдер URedditor опубликовал в X (бывший Twitter) подробные характеристики iPhone 15 Pro и Pro Max.

© Газета.Ru

Согласно утечке, вся линейка iPhone 15 получит лишь 6 ГБ оперативной памяти, хотя ранее инсайдеры утверждали об увеличении ОЗУ во флагманских моделях до 8 ГБ. При этом современные флагманы под управлением Android предлагаются в версиях с 24 ГБ оперативной памяти. Емкость в 6 ГБ сейчас, как правило, уже используется в бюджетных устройствах.

Кроме того, URedditor раскрыл, что чип будет выполнен по 3-нм техпроцессу TSMC. Он получит 6-ядерный процессор и 6-ядерный графический ускоритель. Используемый в iPhone 14 Pro Apple A16 Bionic имеет шесть ядер CPU и 5 в GPU.

Также стала известна и частота процессора, которая выросла с 3,46 ГГц в A16 Bionic до 3,70 ГГц в новом A17.

Новый чипсет Apple A17 Bionic будет использоваться только в моделях iPhone 15 Pro и Pro Max, тогда как базовые модели получат прошлогодний A16, который используется в iPhone 14 Pro.