Жители деревни в Перу пожаловались на нападения странных существ

Жители деревни в Перу на протяжении месяца жалуются на нападения «инопланетян». Об этом сообщает телеканал Al Rojo Vivo.

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Как сообщили журналисты, полицейские рассматривают заявление представителей племени Икиту, которые живут к северо-востоку от Лимы. Местные жители пожаловались на нападения «двухметровых существ с большими головами и желтыми глазами».

Представители племени призвали власти развернуть вооруженные силы в регионе, где происходят странные набеги. Кроме того, местные жители уточнили, что существа «неуязвимы для огнестрельного оружия» и «могут исчезать по своему желанию».

Также есть данные, что один из «инопланетян» напал на подростка и расцарапал ей шею.