Борисов назвал сроки запуска миссий "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28"

Роскосмос планирует запустить аппарат "Луна-26" в 2027 году, "Луна-27" - в 2028 году, "Луна-28" - в 2030-м или позже. Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"2027 год - это "Луна-26", 2028-й - "Луна-27", в 2030-м или после 2030-го - "Луна-28", - сказал он журналистам.

По словам главы Роскосмоса, после этого произойдет переход к следующей фазе программы. "После этого с коллегами из Китая будем переходить к новой фазе - возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы. Это длительная важная программа, к которой, мы надеемся, будут присоединяться многие страны", - подчеркнул Борисов.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск. Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Аппарат будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.