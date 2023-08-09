Появилась внешняя система охлаждения для смартфонов

Компания Cooler Master представила в США систему внешнего охлаждения для смартфонов под названием Cryo Phone Cooler.

© ferra.ru

Система подходит для охлаждения как Android-смартфонов, так и iPhone, — любых мобильных устройств шириной в пределах 90 мм. В комплекте поставляется мобильное приложение для Android и iOS.

В основе Cryo Phone Cooler лежит термоэлектрическая охлаждающая пластина с эффектом Пельтье, кулер вращается со скоростью до 4200 об/мин. Система может прогонять до 47 литров воздуха в минуту, а уровень шума от вентилятора — до 26,4 дБА.