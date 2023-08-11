Вышла последняя бета Android 14 перед полноценным релизом

Google объявила о выпуске Android 14 Beta 5, подтверждая, что это последняя бета-версия перед стабильным запуском в ближайшие недели.

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С февраля 2023 года разработчики и пользователи наблюдали за предварительными и бета-версиями Android 14, следующей крупной итерацией самой популярной в мире операционной системы.

Это последнее обновление, как и ожидалось, наполнено исправлениями и устранением ошибок. Хотя официальный список изменений не упоминает о новых функциях, после установки бета-версии можно будет провести дополнительное исследование.

Ожидается, что стабильная версия Android 14 будет запущена в конце августа либо в начале сентября. Для сравнения, Android 13 был запущен 15 августа 2022 года.