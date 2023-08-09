Глава Xiaomi представил складной флагман Mix Fold 3

Xiaomi официально объявила о предстоящем релизе своего нового складного смартфона — Xiaomi Mix Fold 3.

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Презентация устройства запланирована на 14 августа в 19:00. Основной акцент компания делает на «лёгкости и отсутствии слабых мест» в новинке, называя её «новым стандартом в мире складных экранов».

Лей Цзюнь, глава компании, поделился своими мыслями о новом продукте, заявив: «Xiaomi Mix Fold 3 символизирует наше видение будущего складных экранов, а также наши новейшие достижения в области конструкции и технологий».

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Он также добавил, что благодаря усилиям инженеров компании, новый смартфон представляет собой лучшее, что можно было достичь с использованием современных технологий и материалов.