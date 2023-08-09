Глава Xiaomi представил складной флагман Mix Fold 3

Глава Xiaomi представил новый складной флагман Mix Fold 3
Xiaomi официально объявила о предстоящем релизе своего нового складного смартфона — Xiaomi Mix Fold 3.
Презентация устройства запланирована на 14 августа в 19:00. Основной акцент компания делает на «лёгкости и отсутствии слабых мест» в новинке, называя её «новым стандартом в мире складных экранов».
Лей Цзюнь, глава компании, поделился своими мыслями о новом продукте, заявив: «Xiaomi Mix Fold 3 символизирует наше видение будущего складных экранов, а также наши новейшие достижения в области конструкции и технологий».
Он также добавил, что благодаря усилиям инженеров компании, новый смартфон представляет собой лучшее, что можно было достичь с использованием современных технологий и материалов.
Отметим, что данный анонс вызвал большой интерес среди поклонников бренда, и многие с нетерпением ждут дня презентации, чтобы узнать больше о новом продукте.