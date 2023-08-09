Microsoft выпустила обязательное обновление для Windows 11

Microsoft представила кумулятивное обновление для Windows 11 под номером KB5029263, которое является ключевым патчем, нацеленным на улучшение безопасности.

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Это обновление включает в себя 27 модификаций, улучшений и исправлений ошибок. Апдейт, выпущенный в рамках Patch Tuesday, направлено на устранение 87 уязвимостей, включая два нулевых дня, которые затрагивают различные продукты Microsoft.

Среди ключевых изменений в обновлении KB5029263 можно выделить:

Улучшена точность контроля яркости. Заметное улучшение интерпретации китайских символов в механизмах рукописного ввода. Если виджет закреплён, он сохранит своё положение. Устранена проблема, из-за которой некоторые дисплейные и аудио устройства исчезали после режима сна. Исправлена ошибка, влияющая на эффективность VPN для пользователей беспроводных сетей mesh, связанная с избытком запросов ARP к точке входа в сеть.