Сотрудникам РЖД запретили пользоваться iPhone в служебных целях

Вслед за некоторыми министерствами и госкомпаниями РЖД ввёл для своих сотрудников запрет на использование iPhone в служебных целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортной отрасли.

Уточняется, что запрет касается только рабочих вопросов.

«Да, действительно, использовать iPhone в служебных целях запрещено», — отметил собеседник издания.

Ранее некоторые министерства, в том числе Мипромторг, Минпросвещения, Минцифры и Минкультуры рекомендовали своим сотрудникам и российским предприятиям отказаться от использования iPhone в рабочих целях. Пользоваться техникой Apple в служебных целях также запрещено сотрудникам и «Ростеха».