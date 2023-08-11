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В WhatsApp станет доступна долгожданная для пользователей функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность входа в разные учетные записи с одного устройства. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

В WhatsApp станет доступен вход в разные учетные записи с одного устройства
© Unsplash

Специалисты портала рассказали, что скоро в WhatsApp станет доступна долгожданная для пользователей функция — возможность входа в разные аккаунты с одного устройства.

«Для добавления новой учетной записи будет необходимо нажать на значок в настройках сервиса, расположенном около QR-кода», — объяснили эксперты.

В том же меню можно будет переключиться на другой аккаунт, добавили в WABetaInfo.

«Когда вы добавляете новую учетную запись, она остается на вашем устройстве до тех пор, пока вы не решите выйти из системы», — говорится в сообщении.

Новая функция доступна некоторым бета-тестерам, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android, в ближайшие недели она будет доступна более широкому кругу лиц.

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Ранее стало известно, что в WhatsApp появится возможность входа в аккаунт с помощью ключей доступа, использующих биометрию.

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