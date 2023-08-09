После обновления iOS 17 кнопка завершения вызова окажется в другом месте

Осенью Apple планирует выпустить одно из масштабных обновлений iOS 17, в рамках которого изменится дизайн штатного приложения «Телефон». Кнопка завершения вызова, расположенная в нижней трети экрана, перекочует в нижний правый угол.

К тому же после обновления пользователи iPhone смогут быстро расшифровывать голосовую почту в режиме реального времени, появятся «плакаты контактов», позволяющие выбирать фото для собеседника, также изменится пользовательский интерфейс — шрифт станет более жирным.