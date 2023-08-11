На поверхности гигантской звезды заметили волны высотой в три Солнца

Астрономы описали необычную пару пульсирующих звезд. Такие объекты также называют «звезды-сердцебиения», поскольку они периодически меняют яркость, подобно ритму бьющегося сердца на аппарате ЭКГ.

© Melissa Weiss, CfA

Звезды в таких системах вращаются по вытянутым овальным орбитам. Каждый раз, когда они сближаются, гравитация порождает приливы – так же, как Луна создает океанские приливы на Земле. Приливы растягивают и искажают форму звезд, изменяя количество исходящего от них света, что и вызывает эффект мерцания для земного наблюдателя.

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В ходе исследований ученые обнаружили экстремальную двойную звездную систему, чье «сердцебиение» примерно в 200 раз сильнее, чем у других звезд такого типа. Системе присвоили научное название MACHO 80.7443.1718. Более крупная звезда в ней в 35 раз массивнее Солнца.

Как правило, пульсирующие звезды различаются по яркости всего на 0,1%, но колебания MACHO 80.7443.1718 достигали 20%. Чтобы понять причину этого феномена, ученые провели компьютерное моделирование.

Результаты показали, что по более крупной звезде прокатываются гигантские волны, когда к ней приближается меньшая звезда-компаньон.

«Эти приливные волны достигают таких огромных высот и скоростей, что разбиваются подобно океанским волнам и обрушиваются на поверхность большой звезды», – рассказали ученые.

Согласно расчетам, приливные волны достигали одной пятой радиуса гигантской звезды. Их высота составляла 4,3 миллиона км, что эквивалентно трем звездам размером с Солнце, поставленным друг на друга.

Модель показала, что волны зарождались как сравнительно небольшая рябь, затем набирают высоту и в конечном итоге разбиваются, оставляя «большое пенистое месиво». Этот процесс приводит к тому, что вращение звезды все больше ускоряется. Звездный газ выбрасывается наружу, образуя вращающуюся и светящуюся атмосферу.

Новые волны возникают на поверхности звезды примерно раз в месяц. В результаты крупная звезда является на 50% более выпуклой на экваторе, чем на полюсах. Ученые заявили, что намерены провести поиск других звездных систем с похожими свойствами, сообщает Nature Astronomy.