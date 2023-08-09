На Apple подали в суд из-за «Тетриса»

Главный редактор Gizmodo Дэниел Акерман подал иск против Apple и других в связи с выходом фильма «Тетрис» на Apple TV Plus, утверждая, что в нем содержится плагиат его книги «Эффект Тетриса», вышедшей в 2016 году.

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Акерман утверждает, что фильм повторяет тон, подход и сцены из его книги, в частности, в нем выход игры оформлен как «шпионский триллер времен холодной войны». В иске приводится переписка Акермана с компанией Tetris во время написания книги и обвинение компании в заимствованиях из его работы.