В Казахстане приостановили работу домена yandex.kz

В Казахстане была приостановлена работа местного домена российской компании «Яндекс», сообщает Tengrinews, ссылаясь на министерство цифрового развития страны.

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До этого сообщалось, что пользователи в Казахстане испытывали трудности с доступом к сервисам «Яндекса».

«С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили РБК, что домен yandex.kz был разделегирован локальным регистратором.

К настоящему моменту, по данным ТАСС, все сервисы «Яндекса» доступны для пользователей в Казахстане в обычном режиме. Также там отметили, что диалог с регулятором продолжается, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Республики Казахстан.