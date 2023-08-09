Приложения для часов Apple получат обновление дизайна

В последнем обновлении watchOS 10 компания Apple внесла изменения в приложение «Мировые часы» на Apple Watch. Теперь оно имеет динамичную синюю, белую и желтую тему, которая меняется в зависимости от времени суток. И не только.

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Среди заметных улучшений - индикаторы восхода и захода солнца, а также визуальное представление перехода дневного света в ночной при прокрутке различных мест.

Пользовательский интерфейс переходит от светло-голубого к градиентам заката и темно-синему цвету.