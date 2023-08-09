Ученые обнаружили крупные вулканы на дне Средиземного моря

Совместная экспедиция ученых Национального института океанографии и экспериментальной геофизики Триеста (Ogs) и Мальтийского университета обнаружила три новых крупных подводных вулкана в районе Сицилийского пролива на дне Средиземного моря. Как сообщает телеканал Tgcom24, высота геологических образований достигает 150 метров.

Ученые работали на борту немецкого судна «Метеор» у берегов Сицилии с 16 июля по 5 августа. Им также удалось найти обломки корабля длиной 110 метров и шириной 17 метров. Они покоятся на глубине около 150 метров вблизи вулканического острова Линоза. Во время своей работы эксперты также наблюдали интересные геотермальные явления.

Научный сотрудник Ogs Джонатан Форд назвал «невероятным» открытие новых геологических элементов в море, в котором на протяжении тысячелетий осуществляется судоходство.

«Это ясно показывает, насколько еще мало изучены морские глубины даже вблизи берегов», — добавил ученый.