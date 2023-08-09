Французские ученые создали крупнейшее генеалогическое древо эпохи неолита

Используя древнюю ДНК, археологи из Франции создали крупнейшее в истории генеалогическое древо людей эпохи неолита. Генетический материал извлекли из останков в захоронении Гурджи, расположенном в Парижском бассейне. Его возраст оценивается в 6700 лет.

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Ученые проанализировали образцы ДНК 94 из найденных там 128 человеческих тел. Результаты показали, что большинство из них были потомками одного мужчины.

В эпоху неолита люди стали переходить от охоты и собирательства к земледелию. Они также отказывались от кочевого образа жизни и создавали оседлые сообщества, где представители одной семьи жили поколениями.

Люди из Гурджи, очевидно, принадлежали к одной из таких общин. Интересно, что останки отца-основателя изначально были захоронены в другом месте, но затем их перенесли в семейный некрополь.

На основании ДНК-анализа ученые создали два древа: одно связывало 64 особи из семи поколений и стало крупнейшим в своем роде на данный момент, второе объединило 12 человек из пяти поколений.

Поколения оказались связаны по мужской линии. Мужчины жили в сообществе, в котором родились, а женщины выходили замуж за представителей других общин и покидали дом. Очевидно, такой подход позволял избежать инбриндинга (близкородственных связей). Ученые также отметили, что в общине царили строгие нравы, сообщает Live Science.

«В сообществе отсутствовали сводные братья и сестры, у сыновей и дочерей были одни и те же родители, что позволяет предположить, что члены этой семейной группы были не полигамны, а скорее моногамны», – отметили исследователи.