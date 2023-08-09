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Apple заранее запишет презентацию iPhone 15 и покажет ее всем в интернете

Компания Apple проведет презентацию iPhone 15 в онлайн-формате, показывая срежиссированную запись на своем сайте и у себя в кампусе Apple Park. Однако затем для журналистов и блогеров в штаб-квартире откроют демо-зоны с новинками, сообщает инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

Инсайдер: Apple заранее запишет презентацию iPhone 15
© Apple

По словам Гурмана, приглашенные гости Apple Park будут смотреть запись презентации совместно со всеми, кто включит ее на сайте Apple или на других сервисах. После просмотра видеопрезентации журналисты и блогеры смогут ознакомиться с новинками в специальной демонстрационной зоне и задать вопросы представителям компании.

Такой формат позволяет Apple контролировать ход анонсов и избежать непредвиденных ситуаций, а также использовать цифровые эффекты и плавные переходы между разделами презентации.

Ожидается, что на презентации Apple покажет четыре модели iPhone, включая iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Также компания должна анонсировать новые «умные» часы Apple Watch Series 9 и второе поколение Watch Ultra. По слухам, мероприятие пройдет 12 сентября.

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