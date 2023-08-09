Инсайдер: Apple заранее запишет презентацию iPhone 15

Apple заранее запишет презентацию iPhone 15 и покажет ее всем в интернете
Компания Apple проведет презентацию iPhone 15 в онлайн-формате, показывая срежиссированную запись на своем сайте и у себя в кампусе Apple Park. Однако затем для журналистов и блогеров в штаб-квартире откроют демо-зоны с новинками, сообщает инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.
По словам Гурмана, приглашенные гости Apple Park будут смотреть запись презентации совместно со всеми, кто включит ее на сайте Apple или на других сервисах. После просмотра видеопрезентации журналисты и блогеры смогут ознакомиться с новинками в специальной демонстрационной зоне и задать вопросы представителям компании.
Такой формат позволяет Apple контролировать ход анонсов и избежать непредвиденных ситуаций, а также использовать цифровые эффекты и плавные переходы между разделами презентации.
Ожидается, что на презентации Apple покажет четыре модели iPhone, включая iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Также компания должна анонсировать новые «умные» часы Apple Watch Series 9 и второе поколение Watch Ultra. По слухам, мероприятие пройдет 12 сентября.