Инсайдер: Apple заранее запишет презентацию iPhone 15

Компания Apple проведет презентацию iPhone 15 в онлайн-формате, показывая срежиссированную запись на своем сайте и у себя в кампусе Apple Park. Однако затем для журналистов и блогеров в штаб-квартире откроют демо-зоны с новинками, сообщает инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

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По словам Гурмана, приглашенные гости Apple Park будут смотреть запись презентации совместно со всеми, кто включит ее на сайте Apple или на других сервисах. После просмотра видеопрезентации журналисты и блогеры смогут ознакомиться с новинками в специальной демонстрационной зоне и задать вопросы представителям компании.

Такой формат позволяет Apple контролировать ход анонсов и избежать непредвиденных ситуаций, а также использовать цифровые эффекты и плавные переходы между разделами презентации.