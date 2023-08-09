Банкиров оштрафовали за переписки в WhatsApp

Несколько крупных американских банков, в том числе Wells Fargo, обязали выплатить штрафы в размере $549 млн из-за переписки сотрудников в мессенджерах WhatsApp и iMessage. Об этом сообщается на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Решение было принято после того, как представители финансовых учреждений признались в невозможности предоставить переписки, связанные с деятельностью компании, из популярных приложений для обмена сообщениями.

По данным комиссии, речь идет о приложениях, используемых на смартфонах как рядовых сотрудников, так и высокопоставленных лиц.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и комиссия по торговле товарными фьючерсами мотивировали штрафы тем, что компании не вели учет внеслужебной переписки.

Большая сумма от штрафов выписана на Wells Fargo. Банк выплатит сумму в размере $125 млн комиссии по ценным бумагам и еще $75 млн — комиссии по торговле товарными фьючерсами.