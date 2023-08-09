Папа Римский предупредил о рисках, связанных с ИИ

Папа Римский Франциск высказал свою позицию относительно роли искусственного интеллекта (ИИ) в формировании мира и будущего человечества. В своем коммюнике он объявил темой Всемирного дня мира 2024 года «Искусственный интеллект и мир», подчеркнув потенциальное влияние ИИ на жизнь человека и призвав к ответственному использованию, этическому осмыслению и осторожности в отношении возможных негативных последствий.

Этот шаг Папы Римского отражает растущую дискуссию об этических последствиях искусственного интеллекта, вызванную такими инновациями, как ChatGPT.

Он подчеркнул необходимость открытого диалога о разрушительных возможностях и неоднозначных последствиях ИИ с акцентом на предотвращении насилия и дискриминации, возникающих в результате использования ИИ.