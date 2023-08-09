Озоновая дыра над Антарктидой сформировалась аномально рано в 2023 году

Наблюдения показали, что озоновая дыра над Антарктидой в этом году начала формироваться необычно рано. Она возникла в начале года (напомним, в Южном полушарии сейчас продолжается зима) и в дальнейшем может вырасти больше средних размеров. Это приведет к еще большему нагреву Южного океана, где отмечается рекордно низкий уровень морского льда.

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Озоновая дыра обычно начинает формироваться в конце сентября. В октябре она достигает пика, а в ноябре-декабре затягивается. Ее возникновение в августе стало слишком ранним и неожиданным для ученых.

Антарктическая озоновая дыра – ежегодное истончение озонового слоя стратосферы, в котором содержится высокая концентрация молекул озона, поглощающих ультрафиолетовое излучение Солнца. Она возникла вследствие чрезмерного применения людьми озоноразрушающих веществ. После заключения Монреальского протокола в 1989 году, запретившего 99% таких соединений, дыра постепенно затягивалась.

В годы, когда происходит климатическое явление Эль-Ниньо, дыра вырастает меньше обычного. Но сейчас на нее влияют и другие факторы, в частности, долговременные изменения в атмосфере после мощного извержения вулкана Тонга в Тихом океане.

Признаки роста озоновой дыры над Антарктидой заметили 4 августа. По мнению исследователей, в ближайшие дни она начнет быстро увеличиваться.

Ученые предупредили, что это явление может иметь негативные последствия для климата. Ультрафиолетовое излучение, беспрепятственно проникая к поверхности, не только нагреет Южный океан, но и повлияет на движение ветров. Более сильные ветры у полюса еще сильнее разрушат морской лед, сообщает The Guardian.