В Великобритании обнаружили дорожную сеть римской эпохи

Археологи из Эксетерского университета (Великобритания) обнаружили огромную дорожную сеть времен Римской империи в Великобритании. Она связывала ключевые поселения и военные форты того времени, длина пути составляет 13 км. Результаты исследования были представлены в журнале Journal of Computer Applications in Archaeology.

© Parcero-Oubina et al.

Авторы использовали лазерное сканирование с помощью лидаров, технологии компьютерного моделирования и данные о погодных явлениях, которые могли размыть дороги в прошлом. Таким образом ученые обнаружили участки римской дороги к западу от Эксетера и восстановили карту всей сети.

Исследователи давно знали, что в Великобритании были римские дороги, однако полной карты сети восстановить никому не удавалось. Считалось, что главным центром всех путей был город Экстер, однако им оказался Норт Тоутон. Путь также проходил через такие военные форты, как Олд Барроу и Бикон в Мартинхо.