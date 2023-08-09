YouTube начал показывать пустую страницу при отключении истории просмотров

Пользователи видеохостинга YouTube, отключившие старую функцию «История просмотров», теперь видят пустую главную страницу у платформы. О таком решении разработчиков сообщается на сайте компании.

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Инициативу описали в Google как «новый опыт просмотра». В таком случае на главной странице сайта останутся только строка поиска, а также ссылки на разделы Shorts, «Подписки» и «Библиотека».

«Начиная с сегодняшнего дня, если у вас отключена история просмотров YouTube и у вас нет существенной предыдущей истории просмотров, функции на основе истории просмотров будут отключены, в том числе ваша главная лента», — говорится в публикации.

Разработчики видеохостинга уточнили, что нововведение будет внедряться постепенно в течение ближайших месяцев. Однако отдельные пользователи сервиса заметят перемены начиная с 9 августа.

Вместо ленты на странице будет отображаться уведомление: «Ваша история просмотров отключена. Вы можете в любое время изменить настройки, чтобы получать последние рекомендованные видео».