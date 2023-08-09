Во Франции нашли кости неизвестного вида человека

Найдены кости младенца неизвестного человеческого вида
Международная группа антропологов в пещере Грот-дю-Ренн во Франции обнаружила тазовую кость младенца, которая принадлежала неизвестному виду людей. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports (входит в группу журналов Nature).
Пещера Грот-дю-Ренн представляет собой важный исторический объект: в ней ученые обнаружили большое количество каменных орудий периода, когда представители Homo sapiens стали постепенно вытеснять неандертальцев из Европы около 45 000 лет назад. Однако исследователи так и не сошлись во мнении, кто именно из них сделал эти инструменты.
В пещере также находят останки неандертальцев, среди них также удалось обнаружить кость младенца Homo sapiens. Однако, сравнив находку с костями более поздних представителей вида, антропологи заметили разные подвздошные кости.
Это может указывать на то, что на Земле существовала ранее неизвестная линия Homo sapiens с морфологией, которая отличается от людей современного типа. Возможно, именно этот вид и создал найденные в пещере орудия труда.