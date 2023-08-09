Spotify расширит доступность функции DJ на основе ИИ

Музыкальный сервис Spotify запустил бета-версию функции «DJ», управляемой ИИ, на рынке Северной Америки в феврале этого года. По данным ресурса Engadget, Spotify в настоящее время планируется расширить сервис до десятков рынков по всему миру.

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Функция DJ дает возможность фанатам и исполнителям по-своему общаться. Функция работает, как своеобразный радиоведущий. Пользователи могут найти функцию AI DJ в разделе «Музыка» мобильной платформы Spotify. Эта функция поддерживает только генерацию англоязычного контента. После включения этой функции пользователи могут слушать контент, созданный искусственным интеллектом.