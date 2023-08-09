Spotify расширит доступность функции DJ на основе ИИ

Spotify запустил бета-версию функции AI DJ
Музыкальный сервис Spotify запустил бета-версию функции «DJ», управляемой ИИ, на рынке Северной Америки в феврале этого года. По данным ресурса Engadget, Spotify в настоящее время планируется расширить сервис до десятков рынков по всему миру.
Функция DJ дает возможность фанатам и исполнителям по-своему общаться. Функция работает, как своеобразный радиоведущий. Пользователи могут найти функцию AI DJ в разделе «Музыка» мобильной платформы Spotify. Эта функция поддерживает только генерацию англоязычного контента. После включения этой функции пользователи могут слушать контент, созданный искусственным интеллектом.
Spotify заявил, что AI DJ может предоставить пользователям «беззаботный и юмористический контент для разговоров в сочетании с конкретными песнями и информацией об исполнителях, которые пользователи слушали ранее, чтобы предоставить пользователям «индивидуальный» опыт».