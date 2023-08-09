Android 14 сможет блокировать подключение к незашифрованным сотовым сетям

Google представит интересную защитную функциональность с выходом Android 14 (релиз запланирован на этот месяц). Владельцы мобильных устройств смогут блокировать подключение к незашифрованным сотовым сетям, а системные администраторы — контролировать отсутствие поддержки 2G у парка устройств.

Нововведение, безусловно, пригодится не только обычным пользователям, но будет к месту и в корпоративной среде. Блокировка соединений с незашифрованными сетями будет происходить на уровне модема.

«Android стала первой мобильной операционной системой, в которой реализованы продвинутые защитные механизмы, связанные с использованием сотовых сетей», — пишет Google.



«В Android 14 мы реализовали возможность отключать поддержку поколения 2G: системные администраторы смогут соответствующим образом сконфигурировать свой парк устройств. Помимо этого, мы добавили возможность деактивировать поддержку сотовых соединений с нулевым шифрованием».

Новая функциональность должна нивелировать риски атак типа Stingray или подмену базовой станции, в которых злоумышленники могут перехватить пользовательские данные и анализировать трафик жертвы.

Возможность отключать 2G у пользователей Android появилась в начале 2022 года. Теперь она будет у сисадминов, которые смогут лучше защитить корпоративные сети от киберугроз.

Считается, что Android качественно шифрует трафик методом E2EE, однако Google уточняет, что в отдельных случаях в сотовых сетях всё равно могут проскакивать незашифрованные СМС-сообщения и вызовы.

Однако недавние исследования показали (PDF), что в коммерческих сетях достаточно часто встречается отсутствие шифрования. Другим словами, пользовательские данные «гуляют» в открытом виде, что позволяет их перехватить и легко прочитать.