В Тихом океане обнаружена неизвестная науке экосистема

Новую экосистему обнаружили в вулканических полостях под гидротермальными жерлами подводного вулкана у берегов Центральной Америки. Вулкан расположен на Восточно-Тихоокеанском возвышении.

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В исследовательской экспедиции приняли участие ученые из Австрии, Соединенных Штатов, Германии, Нидерландов, Франции, Коста-Рики и Словении. Команда направила на глубину подводного робота, который перевернул куски вулканической породы. Под ними находились обширные популяции хемосинтезирующих бактерий, червей и улиток. Они жили в теплой воде с температурой плюс 25 градусов Цельсия.

Открытие показало, что обитаемая среда простирается как над, так и под гидротермальными источниками. Одним из главных видов в экосистеме оказались трубчатые черви. Они путешествуют под морским дном через вентиляционные каналы с жидкостью, колонизируя новые территории.

«Благодаря этому открытию наше понимание жизни в глубоководных гидротермальных источниках значительно расширилось. Это поистине замечательное открытие новой экосистемы, скрытой под другой экосистемой», – отметили участники исследования.

Исследования проводились на глубине 2500 м под поверхностью океана. Ученые подчеркнули, что такие экосистемы, существующие в экстремальных условиях почти без кислорода, могут показать, как возникла первая жизнь на Земле. Считается, что первые микроорганизмы зародились именно у горячих источников в древнем океане, сообщает Science Alert.