Новый вид рыб из Африки назвали в честь хоббита Фродо

Ученые описали ранее неизвестный вид сома-нижнерота, найденного в реке Нигер в Западной Африке. Ему присвоили научное название Chiloglanis frodobagginsi – в честь хоббита Фродо Бэггинса из саги Дж.Р.Р. Толкина «Властелин Колец».

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Сом может достигать от 1,7 до 3,8 см в длину. Тело обладает коричневым оттенком с пятнами светлого и желто-кремового цвета.

Первоначально ученые полагали, что недавно обнаруженная рыба тесно связана с другим видом, Chiloglanis micropogon. Но дальнейшие исследования показали, что виды отличаются друг от друга. Так, Chiloglanis frodobagginsi обладает самыми крупными из всех своих сородичей глазами, длинными усами и при этом небольшим количеством зубов.

Ученые пришли к выводу, что некогда Chiloglanis frodobagginsi оказались на расстоянии 4 800 км от своих собратьев сомов, совершив «нежданное путешествие». Таким образом возникли две изолированные популяции, каждая из которых пошла по своему пути эволюционного развития.

Специалисты также отметили, что Chiloglanis frodobagginsi угрожает опасность. Регион, где обитает вид, сильно пострадал от добычи полезных ископаемых. Судя по всему, вид уже сейчас является малочисленным, и разрушение среды обитания может привести к полному вымиранию, сообщает Ichthyology & Herpetology.