Новый недорогой смартфон Samsung Galaxy A05 получит процессор MediaTek

Samsung готовится к запуску нового смартфона бюджетного уровня — Galaxy A05.

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Новинка станет преемником модели Galaxy A04, представленной в августе 2022 года. Согласно данным, полученным от Geekbench, устройство будет работать на базе процессора Helio G85 от MediaTek.

Хотя название чипа явно не указано в списке, упоминается номер модели MT6769V/CZ. Для сравнения, Galaxy A04 был оснащён менее мощным процессором Helio P35.

Вместе с тем Geekbench указывает, что Galaxy A05 будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и работать на Android 13.

Это говорит о том, что смартфон получит поддержку полной версии Android 13, а не урезанной версии Go, как это было с Galaxy A04. Также устройство поддерживает двухдиапазонное Wi-Fi-соединение.

На данный момент Galaxy A05 уже прошёл сертификацию на нескольких платформах, таких как BIS и FCC.