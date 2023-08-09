Появились фото защитных стекол для новых iPhone

Инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в X (бывший Twitter) фотографии, на которых изображено стекло для экрана iPhone 15. Эти изображения позволяют увидеть, насколько тонкими будут рамки вокруг дисплея.

© MajinBuOfficial/Twitter

В общей сложности инсайдер показал четыре фотографии, на одной из которых можно рассмотреть вырез под датчик Face ID и фронтальную камеру, тогда как на трех других этого нет. Эти изображения подтверждают, что рамки в iPhone 15 действительно будут самыми тонкими на рынке.

Согласно ранним утечкам, толщина рамок по периметру экрана в новых iPhone 15 составит рекордные 1,5 мм. Однако, как утверждают инсайдеры, Xiaomi намерена выпустить ближе к зиме свой флагманский смартфон, рамки которого будут еще меньше.