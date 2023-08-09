Флагманский Vivo iQOO 12 получит 50-мегапиксельную камеру от OmniVision

Согласно недавним утечкам, флагманская модель этой серии будет оснащена 50-мегапиксельной камерой OmniVision OV50H. Данный сенсор был представлен на выставке CES 2023 и обладает размером 1/1.28 дюйма и пиксельными размерами 1.2µm.

Кроме выдающейся камеры, ожидается, что iQOO 12 получит AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Внутри устройства будет новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 3, сопровождаемый оперативной памятью LPDDR5x и внутренним хранилищем UFS 4.0.

По слухам, смартфон будет доступен в двух конфигурациях: с 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. И хотя точная ёмкость аккумулятора устройства пока неизвестна, говорят, что iQOO 12 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт, что предполагает батарею объёмом более 5000 мАч.