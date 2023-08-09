Новый бюджетный смартфон Xiaomi получит экран-водопад

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон среднего класса — Redmi Note 13 Pro+. Устройство будет оснащено 200-мегапиксельной камерой и изогнутым дисплеем, сообщает портал Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

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Согласно утечке, Redmi Note 13 Pro+ оснастят основной камерой с разрешением 200 Мп с функцией четырехкратного приближения без потери качества. Также этот смартфон станет первым в линейке Redmi, который предложит дисплей с загнутыми краями. Экран получит разрешение 1,5K и сможет работать при частоте 120 Гц.

Смартфону Redmi Note 13 Pro+ также приписывают аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и дизайн в стиле флагманских моделей линейки Xiaomi 13.

Какие-либо другие характеристики устройства и базовых моделей в линейке пока не сообщаются. Предполагается лишь, что стандартные Redmi Note 13 и 13 Pro получат плоские экраны без закруглений.