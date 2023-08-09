Google будет закрывать «дыры» в Chrome каждые семь дней

Для более эффективного решения проблем безопасности Google объявила о переходе Chrome к еженедельному расписанию обновлений.

Ранее браузер Google получал крупные апдейты каждые четыре недели. Например, так было в случае с переходом от версии 100 к 101.

Между этими обновлениями Chrome получал дополнительные обновления для устранения проблем безопасности и других критических ошибок каждые две недели.

Теперь это изменится: обновления будут происходить еженедельно, начиная с версии Google Chrome 116 на настольных компьютерах и мобильных устройствах.

Такое решение было принято из-за особенностей Chromium — открытого проекта, на базе которого создан Chrome. Любой может просмотреть исходный код и увидеть исправления, в том числе те, которые касаются безопасности.