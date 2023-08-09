Инсайдер назвал дату новой презентации Apple

Презентация Apple, на которой будут представлены смартфоны линейки iPhone 15 и другие новинки, состоится во вторник, 12 сентября. Об этом на своей странице в X (бывший Twitter) написал журналист Bloomberg и инсайдер Марк Гурман.

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Всего несколько дней назад в своей еженедельной рассылке Power On Гурман заявил, что мероприятие пройдет 12 или 13 сентября. Теперь же журналист назвал более точную дату.

«Все указывает на 12 сентября как на дату презентации iPhone 15, но, очевидно, все еще может измениться», — написал Гурман.

Осенние презентации iPhone, как правило, проводятся в течение первых двух недель сентября и чаще всего во вторник. Запуск в начале сентября позволяет Apple увеличить продажи iPhone до конца финансового квартала.

В случае, если iPhone 15 будет представлен 12 сентября, и Apple будет придерживаться своих прежних планов, тогда компания начнет принимать предзаказы на новинки в пятницу, 15 сентября, а продажа устройств начнется 22 сентября.