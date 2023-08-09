YouTube убрал рекомендации для отключивших историю просмотров

Команда разработчиков YouTube объявила, что совсем скоро в сервисе можно будет полностью отказаться от системы рекомендаций на главной странице сайта. Для этого пользователям нужно будет отключить сохранение истории просмотров в настройках профиля.

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Таким образом, отключив историю просмотров, на главной странице YouTube юзер увидит только поисковую строку и боковое меню с подписками, а по центру будет красоваться большая надпись «Ваша история просмотров отключена».

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