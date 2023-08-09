Появилась новая схема обмана в Telegram

Злоумышленниками была разработана новая схема для кражи Telegram-аккаунтов в мессенджере. И речь идет не о массовой рассылке, а об атаке на определенного человека, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Инфосистемы Джет».

Данные о жертве узнают заблаговременно. Их собирают из социальных сетей и других открытых источников. Цель аферистов - втереться в доверие жертвы и обмануть ее.

По словам экспертов, потенциальную жертву мошенник добавляет в группу, где «бывшая коллега» или «знакомый» просит помочь победить в онлайн-голосовании. В сообщении есть ссылка.

Человек видит, как участники активно общаются, однако в действительности их аккаунты являются фейками. После нажатия кнопки для «голосования» человек якобы должен пройти авторизацию через социальные сети в отдельном окне. Его убеждают в том, что это необходимо для борьбы с жульничеством.

Так, жертвы добровольно передают аферистам свои номера телефонов и коды с доступами. Они могут использоваться мошенниками для шантажа и вымогательства.

Специалисты советуют оставлять профили в социальных сетях закрытыми или хотя бы не размещать там личные данные.