На iPhone впервые за много лет изменят дизайн «Телефона»

В новой версии операционной системы для iPhone iOS 17 будет изменено расположение кнопки завершения вызова. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Утверждается, что это одно из самых значительных обновлений приложения «Телефон» для iPhone за последнее время. Кнопка завершения вызова, которая раньше находилась в центре нижней части экрана, будет перемещена в правый нижний угол. Другие элементы управления во время вызова, такие как перевод звонка на громкую связь, включение микрофона или добавление участников разговора, также будут смещены вниз.

CNBC отмечает, что для пользователей iPhone это изменение потребует некоторого привыкания, поскольку они интуитивно завершали разговор на уровне мышечной памяти. Однако компания Apple считает, что новое расположение кнопки завершения вызова будет более удобным и эргономичным для пользователей.

CNBC