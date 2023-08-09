Ученые приблизились к разгадке секрета строительства египетских пирамид

Международная группа ученых сумела узнать секрет египетских пирамид. Специалисты давно спорят о том, каким образом много лет назад строителям удалось доставлять огромные каменные блоки, из которых было создано одно из семи чудес света. Кажется, эксперты приблизились к разгадке этой тайны.

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Археологи считают, что древние египтяне могли доставлять блоки к месту строительства по воде притока Нила, который в настоящее время пересох. Для подтверждения своей гипотезы ученые направили в лабораторию несколько образцов окаменевшей почвы из района пирамид. Оказалось, что в присланных материалах содержатся остатки пыльцы и растительности, которая характерна для древней реки.

По мнению ученых, существовал некий приток Нила, по которому каменные плиты везли прямо к месту постройки. Он высох через две тысячи лет после окончания строительства. При этом примерно к 500 году до нашей эры от него ничего не осталось, пишет The New York Times.