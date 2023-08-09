NVIDIA представила свой самый мощный ИИ-чип

NVIDIA, и так являясь лидером рынка высокопроизводительных процессоров для генеративного ИИ, анонсировала выпуск ещё более мощного чипа.

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Это решение было принято в связи с растущим спросом на разработку крупных ИИ-моделей. Компания представила сверхмощный чип GH200, который, по словам NVIDIA, способен обрабатывать «самые сложные рабочие нагрузки генеративного ИИ, включая большие языковые модели, системы рекомендаций и векторные базы данных».

GH200 оснастят той же GPU, что и H100 (самое мощное и популярное на данный момент ИИ-решение бренда), но с тройной ёмкостью памяти. Системы на базе нового процессора начнут поставляться во II квартале 2024 года.

Стоимость GH200 пока не раскрывается, но текущая линейка H100 продаётся по цене около $40,000.