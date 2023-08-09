Названа причина падения спроса на дорогие смартфоны в России

Спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов в России за год сократился более чем на 20% из-за опасений граждан относительно утечки их персональных данных, сообщают участники рынка гаджетов. Об этом рассказала газета «Известия».

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По данным издания, россияне стали избегать дорогих смартфонов от известных брендов из-за беспокойства по поводу возможной утечки личной информации и потенциальных блокировок устройств. Спрос на такие модели снизился более чем на 20%.

В то же время продажи бюджетных смартфонов из Китая растут. В первом полугодии 2023 года этот сегмент рынка увеличился вдвое. Россияне стали более склонны покупать телефоны, стоимость которых не превышает 15 тысяч рублей.