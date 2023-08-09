Новые складные смартфоны Samsung поставили рекорд по продажам

Миллион пользователей приобрели складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip5 и Fold5. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на источники в Южной Корее.

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По информации инсайдеров, Samsung удалось собрать больше миллиона предзаказов на продажу новых складных флагманов. Авторы отметили, что корпорация смогла добиться такого результата за неделю — предзаказы на модели на родине Samsung открыли 1 августа.

Также Samsung удалось поставить рекорд. В 2022 году фирма смогла принять 970 тысяч предзаказов на модели Galaxy Z Flip4 и Fold4. Чаще всего пользователи приобретали Galaxy Z Flip5 — на долю раскладушки пришлось 70 процентов заказов. Источники объяснили, что на более доступный девайс Galaxy Z Flip5 собрали 714 тысяч заказов, на Galaxy Z Fold5 — 306 тысяч единиц.

«Мы можем понять, почему пользователи выбирают Galaxy Z Flip5 — у него больший экран, который гораздо удобнее в использовании, чем любой из его предшественников», — объяснили популярность девайса журналисты GSM Arena.