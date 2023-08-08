В России опровергли работоспособность корейского сверхпроводника

Разработанный южнокорейскими учеными сверхпроводящий материал LK-99 повел себя как изолятор, заявили в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Ученый Центра высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга ФИАН Кирилл Перваков заявил, что по электрическим свойства LK-99 похож на фарфор, из которого делают промышленные изоляторы.